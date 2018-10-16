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Путин выразил соболезнования родным и близким ученого Кривошеева

Общество

16 октября в Москве на 97-м году жизни скончался один из создателей современного цифрового телевидения, советский и российский учёный Марк Кривошеев

Москва, 16 октября 2018, 13:46 — REGNUM  Ученый Марк Кривошеев, скончавшийся на 97-м году жизни в Москве, являлся выдающимся представителем отечественной науки. Об этом говорится в телеграмме президента Российской Федерации Владимира Путина, обнародованной на сайте Кремля.

По словам главы государтсва, Кривошеев многое сделал для внедрения современных стандартов цифрового ТВ-вещания, а также внес поистине уникальный вклад в развитие телекоммуникационных технологий.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Марка Иосифовича Кривошеева», — говорится в телеграмме.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 октября в Москве на 97-м году жизни скончался один из создателей современного цифрового телевидения, советский и российский учёный Марк Кривошеев.

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