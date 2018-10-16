Священный синод РПЦ принял справедливое решение – депутат ГД РФ

Москва, , 13:51 — REGNUM На Украине нарушаются и попираются те гуманистические заповеди и каноны, которые несёт в себе православная вера, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 16 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя решение Священного синода Русской православной церкви прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

«Священный синод принял совершенно справедливое и адекватное решение, — сказал Шерин. — Православная вера несёт в себе огромное количество гуманистических заповедей и канонов, которые, к сожалению, на Украине попираются и нарушаются. И когда на голову [президента Украины] Петра Порошенко сыплются проклятия матерей убитых детей, когда православным солдатам приходится давать команду убивать собственных граждан, ему становится необходимо получить определённую поддержку со стороны духовенства. Такую поддержку Русская православная церковь не даст».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно решению Синода, отныне Константинополь находится вне канонического поля. К этому привело общение с раскольниками, попытка посягательства на чужие канонические уделы, а также стремление Константинополя отречься от собственных исторических решений.

Также отметим, что, по словам пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова, прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон до тех пор, пока Константинопольский патриархат не отменит своих антироссийских решений.