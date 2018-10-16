В сети набирает популярность новый мем Same energy

Вашингтон, , 13:40 — REGNUM В сети всё более популярным становится мем Same energy. Пользователи публикуют парные картинки и видеоколлажи, в которых присутствует не только внешняя схожесть, но и смысловая.

https://twitter.com/ohlalalisa_m/status/1050747576973066240

Источниками для мема могут стать самые разные картинки и видео, среди них могут оказаться как фотографии знаменитостей, так и снимки неизвестных людей. Йода может составить компанию маленькой девочке, а золотая рыбка — девушке, делающей сэлфи. Результат целиком зависит от фантазии автора.

https://twitter.com/TzuyuPika/status/1050851516406489088

https://twitter.com/galpaodastwice/status/1050774615964901376

https://twitter.com/wiildcamomile/status/1051427659895529472

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сети появился новый вариант мема «Неверный парень». Пользователи соцсетей начали публиковать фотографию, на которой была изображена свадебная пара. При этом жених вместо того, чтобы смотреть на невесту, наблюдал за выходящим из воды накачанным парнем. Первоначально фото появилось на гей-ветке форума Reddit.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети появился улучшенный вариант популярного мема «Неверный парень»