Появляется возможность замены наказания на принудительные работы

Москва, , 13:34 — REGNUM Законопроект, предполагающий замену наказания в виде лишения свободы принудительными работами, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Предлагается сократить сроки отбытого наказания в виде лишения свободы, установленные в Уголовном кодексе, после которых возможна замена данного вида наказания принудительными работами.

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. При этом из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5% до 20%.

«Принудительные работы являются более мягким видом наказания, чем лишение свободы, но наиболее тяжким из всех наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Стоит отметить, что замена неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом разрешается судом с учетом поведения осужденного в течение всего периода отбывания наказания», — сказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроектом предлагается установить сокращенные сроки для замены лишения свободы принудительными работами по сравнению со сроками, необходимыми для замены лишения свободы иными более мягкими видами наказания или для условно-досрочного освобождения.

Прописывается, что оставшаяся часть наказания может быть заменена принудительными работами после того, как осужденный отбыл в местах лишения свободы: за совершение преступления небольшой или средней тяжести — не менее одной четвертой срока наказания (в настоящее время это возможно после 1/3 срока); тяжкого преступления — не менее одной 1/3 срока наказания (в настоящее время — после половины срока); особо тяжкого преступления — не менее ½ срока наказания (в настоящее время — не менее 2/3 срока).

«Предлагаемые изменения будут способствовать росту трудовой занятости осужденных, что в свою очередь позволит быстрее удовлетворить требования взыскателей в части возмещения ущерба, погашения штрафов или других имущественных взысканий», — указал Крашеннников.