Избежать новой трагедии: остановки в Орле не соответствуют нормативам

Орел, , 13:27 — REGNUM В Орле решают, как навести порядок в работе общественного транспорта: вопрос снова обсуждался 16 октября на рабочем совещании в администрации города.

Как сообщили «Орловские новости», экс-мэр Орла Ефим Вельковский на совещании заявил о том, что остановки общественного транспорта в областном центре не соответствуют нормативам

«Пока мы здесь с вами толкуем, произойдёт ещё одна трагедия. А ни одна остановка в городе не соответствует нормативам, что послужило одной из причин трагедии. Там и до сих пор людей высаживают как зря», — сказал Вельковский.

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Николай Ванифатов сообщил, что этот вопрос «обсуждается» в рамках специально созданной рабочей группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на остановке общественного транспорта «Дворец спорта» в Орле троллейбус, подъезжая к остановке, сбил группу людей, которые в этот момент выходили из автобуса. Три человека погибли, двое получили травмы. Возбуждено два уголовных дела: в отношении женщины — водителя троллейбуса, а также в отношении водителя автобуса. СКР требовал арестовать водителя троллейбуса, однако суд вынес решение об отказе.

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