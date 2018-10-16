Проект «Видимость»: реальный опыт ЛГБТК+ сообщества в России

Москва, , 14:16 — REGNUM На популярном краудфандинговом портале Patreon появился необычный русскоязычный проект. Документальный проект «Видимость» рассказывает о реальном опыте ЛГБТК+ сообщества в России. Ознакомиться с интервью ЛГБТК+ персон уже сейчас можно на платформах: Instagram, YouTube, iTunes и SoundCloud.

Над «Видимостью» работают фотограф Кирилл Войнов и иллюстратор Лиза Вайгульт. На платформах распространения проекта публикуются фотографии, а также видео и аудио-интервью с ЛГБТК+ персонами, в которых они рассказывают о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в своей жизни из-за гомофобии окружающих их людей. «Видимость» пока лишь набирает обороты, самое популярное видео проекта на YouTube — «Интервью с Катериной» набрало 1,5 тыс. просмотров.

Фотосессии с героями интервью отдельно публикуются в Instagram-аккаунте проекта.

https://www.instagram.com/p/BnYSZikn77D/

По заявлению авторов проекта, кампания на Patreon полностью пойдёт на покрытие расходов: покупку плёнки, проявку и сканирование фотоматериалов, оплату подписки SoundCloud для безлимитного хранения подкастов и оплату подписки DropBox для хранения всех фото и видеоматериалов. Самый бюджетный вариант подписки на «ВИДИМОСТЬ» стоит $1 в месяц, самый дорогостоящий $50 в месяц.

Напомним, что Patreon — это платформа, которая предоставляет возможность людям получить финансовую поддержку от других людей на реализацию своих проектов, в большинстве своем творческих. Например, здесь немало художников, писателей и музыкантов. Создатель проекта получает 90% от сбора средств, ещё пять процентов взимает сама платформа и столько же уходит на транзакционные сборы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Токио веден запрет на дискриминацию ЛГБТ-сообществ