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В Кабардино-Балкарии вновь возобновили поиски туриста из Румынии

Общество

Иностранный турист пропал уже четыре пять дней назад

Нальчик, 16 октября 2018, 13:19 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии вновь возобновлены поиски пропавшего туриста из Румынии. Незарегистрированный альпинист пропал еще 11 октября, спасатели в течение пяти дней выходили на его поиски, однако они приостанавливались из-за погодных условий.

Сегодня, 16 октября, они будут проводиться в ущелье Терскол и в районе нижней части ледника Терскол на высоте 3000 метров. По информации МЧС по региону, накануне проводилось аэровизуальное обследование горы Эльбрус на высоте 4050 метров и до вершины горы с привлечением коммерческого вертолета «ХелиЭкшен».

Спасатели в пешем порядке обследовали западную сторону Эльбруса и подступы к ней с вершины вниз до седловины. Однако поиски не увенчались успехом.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, турист из Румынии в возрасте 49 лет не был зарегистрирован с ведомстве. Восхождение он совершал в одиночку.

Читайте ранее в этом сюжете: Румынский турист пропал в горах Кабардино-Балкарии

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