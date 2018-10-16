«Константинопольский патриарх провозгласил себя «первым и без равных»

Москва, , 13:45 — REGNUM Весь проект автокефалии Украинской православной церкви является чисто политическим. Об этом 16 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил православный публицист Сергей Худиев.

«Чью бы сторону вы ни поддерживали, есть факты, — сказал Худиев. — На что претендует Константинопольский патриарх? Он провозгласил себя «первым и без равных». То есть абсолютным владыкой над всей православной церковью. На что претендует Московский патриарх? Он говорит: «Нет! Все патриархи равны». То есть со стороны Константинопольского патриарха речь идёт о притязаниях на глобальную власть. Конечно, инициатором конфликта является Константинопольский патриарх. Весь проект автокефалии является политическим проектом, и его авторы — светские украинские политики, начиная с [президента Украины Петра] Порошенко. Этому проекту приписывают именно светские политические цели».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) по итогам заседания 15 октября в Минске принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом (КП). Согласно этому решению, для священнослужителей РПЦ отныне невозможно богослужение с клириками Константинополя, а мирянам запрещается участие в таинствах, совершаемых в храмах КП.

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