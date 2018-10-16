В ЕАЭС вступят в силу новые требования к детским игровым площадкам

Астана, , 13:13 — REGNUM С ноября 2018 года на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступит в силу регламент «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», сообщает 16 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет технического регулирования и метрологии министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Нормативный документ устанавливает требования к безопасности оборудования и покрытия для детских игровых площадок, а также связанными с ними процессами проектирования, производства, транспортировки, монтажа, эксплуатации, хранения и утилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших на территории стран ЕАЭС.

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