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Бухгалтер волгоградского театра попалась на мошенничестве

Общество

В прокуратуре считают, что сотрудница Волгоградского молодежного театра увеличила свою зарплату на 650 тыс. рублей

Бухгалтер волгоградского театра попалась на мошенничестве
Марина Каширская © ИА REGNUM
На сцене

Волгоград, 16 октября 2018, 13:04 — REGNUM  В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального Волгоградского молодежного театра. Как сообщили 16 октября в пресс-службе прокуратуры региона, женщина подозревается в мошенническом хищении 650 тыс. рублей.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество с использование служебного положения в крупном размере. В результате прокурорской проверки выяснилось, что с января 2017 года по август 2018 года главный бухгалтер вносила в зарплатные документы ложную информацию о завышенных суммах. Они перечислялись на счет самой сотрудницы.

«В результате указанных действий должностное лицо похитило бюджетные средства на сумму порядка 650 тыс. рублей», — считают в прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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Мошенничества
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