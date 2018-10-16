Саудовская Аравия готовится объявить о смерти журналиста Джамаля Хашогги

Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Саудовская Аравия готовится признать, что смерть оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги явилась «результатом неправильного допроса». Соответствующие заявления будут сделаны в готовящемся докладе. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает CNN.

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Собеседник телеканала предполагает, что в докладе будет сказано о «непрозрачной» операции, в результате которой Хашогги должен был быть похищен из Турции. Также последует и заявление об ответственности, которую должны понести виновные. При этом отмечается, что отчёт находится на стадии подготовки и итоговый текст может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз колумниста Washington Post видели входящим в здание саудовского генерального консульства в Стамбуле 2 октября, куда он прибыл для получения документов в сопровождении своей невесты. Во второй половине дня девушке сообщили, что журналист уже покинул здание дипмиссии.

Турецкая полиция начала расследование исчезновения оппозиционного журналиста. В ночь на 16 октября был проведён осмотр здания посольства Саудовской Аравии. Также турецкая сторона утверждает о наличии у неё видео‑ и аудиозаписей, доказывающих вину в смерти Джамаля Хашогги саудовской команды.

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