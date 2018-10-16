В Крыму предложили для аэропорта свои «Великие имена России»

Симферополь, , 13:01 — REGNUM Общественная палата Крыма предложила свой вариант списка «Великих имён России», одно из которых после голосования присвоят международному аэропорту Симферополь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя ОП РК Григория Иоффе, в перечень попала: императрица Екатерина II, писатель и драматург Антон Чехов, поэт и художник Максимилиан Волошин, адмирал Павел Нахимов, князь Лев Голицын, крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский, врач-хирург Николай Пирогов, художник-маринист Иван Айвазовский, ученый Дмитрий Менделеев и писатель Александр Грин.

«Деятельность этих людей должна быть связана с общественными преобразованиями, военными победами, научными и географическими открытиями, промышленно-экономическим развитием, культурными и иными достижениями Крыма. Приоритетный критерий выдвижения имен — историческая связь с его территорией», — отметил Иоффе.

Он также заявил, что список не является окончательным, но имена политиков и государственных деятелей новейшей истории страны — последние 100 лет — рассматривать не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Великие имена России» стартовал 9 октября, по итогам которого 45 российских аэропортов страны получат имена известных соотечественников.