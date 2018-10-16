В России стали есть больше овощей и фруктов

Москва, , 12:52 — REGNUM Рацион жителей России изменился за последние пять лет. В нем стало больше овощей и фруктов, заявила 16 октября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на втором Всероссийском форуме по общественному здоровью в Москве.

По её словам, кроме потребностей в питательных продуктах изменилось и отношение населения к физической активности. Об этом говорят итоги социологических опросов.

Каждый человек понимает, что какая-либо физическая работа должна занимать по меньшей мере полчаса в день, отметила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах российского правительства сокращение смертности в стране до уровня 10,9 на 1 тыс. человек к 2024 году. Усилия предлагается направить на предотвращение преждевременной и младенческой смертности, смертности от болезней системы кровообращения и новообразований.

По мнению главы Минздрава Скворцовой, повысить продолжительность жизни можно также за счет пропаганды культуры здоровья, которая должна «прививаться в детском саду, в колледжах и университетах».

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