В Петербурге осуждена глава компании, выпускающей технику Redmond

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Глава ООО «Технопоиск» Диана Желяскова Московским районным судом Санкт-Петербурга признана виновной в совершении налоговых преступлений и осуждена на 1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили 16 октября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Компания «Технопоиск» представляет на российском рынке кухонную технику под брендом Redmond, занимая одну из лидирующих позиций в этом сегменте.

Как установлено следствием и судом, руководство компании с 2012 по 2014 годы уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль, чем причинило государству ущерб на общую сумму более 3 млрд рублей. Преступление происходило путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о контрактах «Технопоиска» с фирмами-однодневками.

«Лично Желяскова <…> не уплатила налоги в общей сумме 1 млрд 901 млн 146 тыс. 934 рубля 93 копейки», — добавили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Подсудимая признала вину, поэтому дело в отношении нее слушалось в особом порядке. Желяскова частично возместила ущерб в размере 350 млн рублей, но налоговая служба посчитала эту сумму незначительной, относительно объема ущерба.

Поэтому гражданский иск на сумму причиненного ущерба признан судом и передан на разрешение в рамках гражданского судопроизводства.

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