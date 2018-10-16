К сети Wi-Fi подключат 85% школ Кустанайской области Казахстана

Кустанай, Казахстан, , 12:35 — REGNUM До конца 2018 года к сети Wi-Fi планируется подключить до 85% школ Кустанайской области Казахстана, сообщает 16 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления образования акимата (администрации) области Кусаина Каткенова.

По его словам, в настоящее время все 504 школы подключены к широкополосному интернету, в том числе 337 школ к высокоскоростному интернету от 4 Мбит/с. В управлении образования заверили, что до конца года к высокоскоростному интернету будут подключены до 85% школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября министерство информации и коммуникации Казахстана подписало договор с АО «Казахтелеком», SilkNetCom и АО «Транстелеком» о подключении сёл к интернету. Общий объем инвестиций в проект составит более 60 млрд тенге ($164 млн по курсу на 4 октября).

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