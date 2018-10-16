В Югре прячется «беглый» силовик из Южной Осетии?

Пыть-Ях, Югра, , 13:08 — REGNUM Депутаты думы Югры обратились с запросом к директору департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Ирине Астапенко о новых управленцах города Пыть-Яха — помощника главы города Эльдара Кокоева и заместителя врио мэра Али Джабраилова. Вопрос об их профессиональной пригодности был поднят 16 октября 2018 года на заседании регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ситуация в Пыть-Яхе достаточно напряженная. В кадровом вопросе просто провальная. Из трёх новых пришедших в городскую администрацию управленцев как минимум к двум возникают вопросы. В первом случае человек находится в розыске, заведено уголовное дело в другой стране, а во втором случае заместитель главы по вопросам ЖКХ не имеет специального образования, работает с подложным дипломом. Попрошу прокуратуру считать это мое выступление официальным обращением», — заявил депутат думы ХМАО Андрей Миляев.

По словам депутата, Генпрокуратура Южной Осетии ответила на запрос парламентариев Югры и подтвердила наличие уголовных дел против человека по имени и фамилии Эльдар Кокоев и его международный розыск. Правда, идёт ли речь о нынешнем югорском чиновнике или о его тёзке, не уточняется. А в Северо-Осетинском госуниверситете будто бы заявили, что Али Джабраилов никогда не был студентом данного вуза, хотя на основании якобы обучения в нём нынешний заместитель главы Пыть-Яха получил другой диплом — Дагестанского государственного технического университета.

В Генеральной прокуратуре Южной Осетии заявили также изданию «Sputnik-Южная Осетия» о возобновлении производства по уголовному делу в отношении некого Эльдара Кокоева.

«26 июня 2012 года в отношении Кокоева Э.Д. Следственным управлением Генеральной прокуратуры РЮО возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст. 325 УК РФ (похищение официальных документов). 11 марта 2014 года производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокоева Э.Д., было приостановлено на основании п.2 ст 208 УПК РФ (в связи с розыском обвиняемого)», — говорится в официальном ответе Генпрокуратуры Южной Осетии.

Сам же Эльдар Кокоев называет статьи и репортажи о его «противоправной» деятельности на посту заместителя генерального прокурора Южной Осетии «инсинуацией, бредом и клеветой». Также он отметил, что некоторые герои фильма, вышедшего в начале октября на видеохостинге YouTube, ранее привлекались к уголовной ответственности. Не подтвердил он и информацию о том, что находится в международном розыске.

Что касается подлинности диплома о высшем образовании Али Джабраилова, то правда это или нет, утверждать тоже пока рано. Правоохранительными органами Югры организована проверка.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в курсе кадрового скандала в Пыть-Яхе. На встрече с представителями регионального отделения ЛДПР она заявила, что управленческие решения в администрации этого города на совести и.о. мэра Александра Морозова.

Отметим, что Александр Морозов сменил экс-главу Пыть-Яха Олега Ковалевского в августе 2018 года. Прежний мэр города оскандалился по всем фронтам, включая факт оформления на работу в мэрии ранее судимой за коррупционное преступление женщины.