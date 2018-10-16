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В Волгограде открылась приемная проекта по переименованию аэропорта

Общество

В Волгограде начали собирать предложения по новому названию для местного аэропорта

Волгоград, 16 октября 2018, 12:04 — REGNUM  В Волгограде с 16 октября начала работу общественная приемная, в которую жители могут принести свои варианты переименования местного аэропорта в рамках проекта «Великие имена России». Как сообщила 15 октября председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе, приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с Волгоградской областью.

«Начинает свою работу специально созданная общественная приемная, куда может обратиться любой желающий со своим вариантом названия. Все обращения будут фиксироваться. Адрес приемной: город Волгоград, улица Советская 5, кабинет 101. Время работы — пока будние дни с 10 до 18 часов», — сказала Татьяна Гензе.

Отметим, что, как сообщил ТАСС, уже сейчас есть несколько вариантов для нового названия аэропорта. К примеру, поступили предложения назвать аэропорт в честь города Сталинград. Также есть инициатива присвоить аэровокзалу имя композитора Александры Пахмутовой.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках проекта «Великие имена России» 45 аэропортам России будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Имена великих людей дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения, их выберут граждане РФ.

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Проект по переименованию аэропортов «Великие имена России»
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