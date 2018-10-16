Зауральские сироты добиваются жилья через суд

Курган, , 11:56 — REGNUM В Зауралье прокуратура с начала 2018 года обратилась в суд с 68 исковыми заявлениями в интересах детей-сирот. Молодые люди не получили жильё, полагающееся им как оставшимся без попечения родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, должны предоставлять благоустроенную квартиру на территории муниципалитета, соответствующую социальным и санитарно-техническим требованиям и общей площадью не менее 15 квадратных метров. Покупка делается за счёт средств регионального бюджета, передаётся в муниципальную собственность, а из неё — адресатам.

Добавим, что из 68 заявлений 60 уже рассмотрено судом. Согласно одному из них, молодой человек был внесён в список очередников на жильё ещё летом 2013 года, но до сих пор квартиру не получил. Суд настоял на предоставлении ему жилья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году в Курганской области для детей, оставшихся без попечения родителей, планируют приобрести около 600 жилых помещений.

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