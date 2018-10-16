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Футболист Мамаев сдал загранпаспорт следователям

Общество

Он готов сотрудничать с правоохранителями

Москва, 16 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, арестованный за драки в центре Москвы, сдал следователям свой загранпаспорт. Об этом сообщил адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

Передача документа говорит о готовности Мамаева сотрудничать со следствием и отсутствии намерения скрываться от правосудия. Это футболист доказал уже вторым поступком.

«В первый раз добровольно в назначенное время явившись в ГУ МВД, и сейчас», — сказал Бушманов ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября компания молодых людей, в которой были Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, учинила две потасовки в Москве. В одной из них пострадал водитель ведущей Первого канала, во второй — чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Суд поместил Кокорина и Мамаева под стражу в рамках уголовного дела о хулиганстве. В деле также фигурируют брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий.

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