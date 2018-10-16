В реанимации после страшной аварии в Чувашии остаются три человека

Чебоксары, , 11:50 — REGNUM В Чувашии после страшной аварии на федеральной трассе, унёсшей жизни 11 человек, в больнице остаются шестеро пострадавших. Из них трое раненых находятся в реанимации, сообщили ИА REGNUM в минздраве республики. Семьи пострадавших получили единовременную материальную помощь.

По данным министерства здравоохранения по состоянию на 15 октября, в больнице остаются шестеро пострадавших. Трое из них — в состоянии средней степени тяжести, ещё трое находятся в реанимационном отделении. Напомним, ранения получили девять человек, из них трое после осмотра медицинскими работниками и оказания медицинской помощи были переведены на амбулаторное лечение.

В минтруде отмечают, что 15 семей получили выплаты на сумму 2,15 млн рублей. Всего на оказание помощи родственникам погибших и раненых в результате автоаварии из резервного фонда правительства республики направлено 3,2 млн рублей. Кроме того, рассматривается возможность выплаты семьям погибших компенсации за счёт средств Фонда социального страхования РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла 11 октября в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Канаш — Москва», столкнулся с большегрузом. В результате 11 человек погибли на месте происшествия, девять ранены. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водитель грузовика задержан.

Читайте также: Кадры страшной аварии на трассе в Чувашии попали в сеть

Читайте ранее в этом сюжете: «Ревизию перевозчиков» устроят в Чувашии после ДТП с 11 погибшими