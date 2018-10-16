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Порошенко о разрыве РПЦ с Константинополем: «Мы на правильном пути»

Общество

О разрыве евхаристического общения с Константинополем Русская православная церковь объявила 15 октября

Киев, 16 октября 2018, 11:47 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Украинский лидер считает, что Украина на «правильном пути».

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РПЦ: Рассчитываем, что Константинополь пересмотрит свои решения

«Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение вселенского патриархата означает, что мы на правильном пути», — написал глава государства в Twitter.

https://twitter.com/poroshenko/status/1052100681136570368

Также Порошенко добавил, что теперь вслед за Россией, «на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием становится русская церковь».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Это стало реакцией на решения, принятые ранее в отношении церкви на Украине. При этом РПЦ рассчитывает на пересмотр Константинопольским патриархатом решения по украинским раскольникам и «отмене действия» соборной грамоты 1686 года.

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата аннулировал грамоту 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и принял заявление о восстановлении в Киеве ставропигии Константинопольского патриархата. Одновременно с этим с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария была снята анафема, наложенная РПЦ.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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