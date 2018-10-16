Су-27 превзошли F-15 в учебном бою на Украине

Киев, , 11:43 — REGNUM Условные воздушные бои между истребителями Су-27 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины и F-15C Eagle Национальной Гвардии США провели на Украине. Короткое видео с учений «Чистое небо — 2018» («Clear Sky — 2018») опубликовало на YouTube «Военное телевидение Украины».

В ролике говорится, что истребитель Су-27 в воздушном сражении, проходящем на расстоянии до 1,5 км, способен «переиграть» F-15C Eagle благодаря высоким скоростным и маневренным характеристикам.

Отмечается, что всего в маневрах приняли участие семь украинских Су-27 и шесть американских F-15C Eagle.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 октября в Хмельницкой области Украины проходят авиационные тактические учения «Чистое небо — 2018», а которых принимают участие также США, Великобритания, Бельгия, Эстония, Дания, Польша, Румыния и Нидерланды.

От стран НАТО в манёврах участвуют три десятка летательных аппаратов, от Украины — более 20 летательных аппаратов.

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