Фанаты из Карачаево-Черкесии ломают себе уши «под Нурмагомедова»

Черкесск, , 11:41 — REGNUM Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал кумиром многих молодых людей на Кавказе после победы над ирландцем Конором Макгрегором. Ряд фанатов в знак непомерного желания подражать спортсмену решили стать на него похожими. Онако они отправились не на тренировки в спорзал, а в салон — ломать себе уши.

«Несколько жителей Карачаево-Черкесии решили сломать себе уши, чтобы быть похожими на Хабиба. Этот момент попал на видео, и ролик теперь бурно обсуждают жители не только КЧР, но и всего Северного Кавказа», — пишет портал «Политика 09».

Появилась информация, что некие частные мастера готовы сломать уши, имеется якобы даже прейскурант, пишут «Известия». По данным издания, сломать правое ухо стоит 1000 рублей, а за левое придется заплатить 1500, так как его видно из окна автомобиля, если хозяин едет за рулем. Такое ухо должно говорить окружающим, что владельца стоит опасаться, так как он крутой боец.

Комментируя это сообщение в соцсетях, многие жители региона высказывают негативное отношение к действиям фанатов. По словам пользователей, делают глупости одни, а стыдно всей республике. Осуждая поступок парней, ломающих уши «под Хабиба», местные жители призывают отказаться от неадекватных действий и заняться спортом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Хабиб Нурмагомедов выиграл бой с Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в легком весе. Эта победа стала 27-й на счету дагестанского спортсмена.