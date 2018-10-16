Жителям Забайкалья перечислены 381,5 млн рублей компенсации

Чита, , 11:39 — REGNUM Жители Забайкальского края, пострадавшие от летних паводков, получили порядка 381,5 млн рублей государственной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минсоцзащиты.

В ведомстве отметили, что поступление средств из резервного фонда правительства РФ шло в два этапа: первый транш в размере 238,3 млн рублей поступил в край в июле, второй (в размере 143,3 млн рублей) — в октябре.

«Все денежные выплаты произвели на лицевые счета в кредитные учреждения и через почтовые отделения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в краевом Минсоцзащиты уведомили, что единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили около 15 тыс. человек, еще 2122 гражданам переведены по 50 тыс. рублей, а 1243 местных жителя, пострадавших от действия стихии, получили по 100 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало октября в судах Забайкальского края находятся порядка 350 исков от пострадавших во время наводнения. В местных СМИ отметили, что жители региона столкнулись с трудностями в получении выплат и компенсаций за утраченное в ходе паводка имущество.

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