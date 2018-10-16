Благодаря «красовским» антисоветизм увязывается с кощунством. Это хорошо

Москва, , 11:38 — REGNUM Благодаря режиссеру Алексею Красовскому и ему подобным антисоветская пропаганда все прочнее увязывается с кощунством. Это хорошо, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Как сообщалоИА REGNUM, Красовский снимает фильм «Праздник», действие которого происходит в блокадном Ленинграде на рубеже 1941−1942 годов. Картина, заявленная как комедия, находится на стадии монтажа.

«В данном случае речь в первую очередь идёт не о моральном уродстве Алексея Красовского. Оно, конечно, в этом деле присутствует, но не является главным. Главное — это социальный заказ на антисоветизм.

Вот мол, это был такой строй, при котором элита жировала даже в блокадном Ленинграде. Вранье.

Кто-то, возможно, и «жировал» в годы Великой Отечественной войны, в том числе в Ленинграде, но это были главным образом воры и спекулянты — предшественники приватизаторов 1990-х. Но снимать фильм о них Красовскому и компании неинтересно. Да и кто же его оплатит? Кстати говоря, а кто оплатил этот фильм?

Политический заказ, однако, — это одно, а личное моральное уродство, подчеркну это ещё раз, — другое. Возможно ли было такое при социализме? Точно нет!

В случае с этим фильмом уроды все: и режиссер, и сценарист, и согласившиеся сниматься в нём актёры. Мы теперь всегда будем думать о них как о мухах, которые даже при наличии мёда, всё равно будут искать хотя бы частичку, но другой субстанции.

Что же до заказчиков, то с ними дело обстоит иначе. Это не только уроды, это — враги. Они думали накормить нас очередной антисоветской поделкой, но добились обратного результата.

Люди и так взрослеют, антисоветскую пропаганду слушать и смотреть перестают. А теперь она у них ещё и будет прочно увязана с понятием кощунства. Это хорошо».

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