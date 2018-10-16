Вторник, 16 Октября 2018 года
12:40:29 МСК

Законопроект о контроле за маткапиталом на жилье внесен в Госдуму

Общество

Считается, что права граждан не будут нарушены

Москва, 16 октября 2018, 11:37 — REGNUM  Законопроект, ужесточающий контроль за средствами материнского капитала, направляемыми на улучшение жилищных условий, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании непригодным для проживания жилого помещения (объекта индивидуального жилищного строительства), приобретение которого в соответствии с указанным заявлением планируется с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

Для получения информации о пригодности (непригодности) жилого помещения законопроектом предусматривается, что Пенсионный фонд России и его территориальные органы направляют запрос в органы местного самоуправления, государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) об отсутствии или наличии в отношении жилого помещения информации о признании его непригодным для проживания либо подлежащим сносу или реконструкции.

Кроме того, предлагаемые изменения позволят установить исчерпывающий перечень организаций, контролируемых Банком России, на погашение займов у которых могут быть направлены средства материнского (семейного) капитала, и при этом не повлекут за собой ущемления прав граждан в части распоряжения ими средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материнский капитал
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить