Чувашский Ядрин в очередной раз остался без воды

Чебоксары, , 11:26 — REGNUM Часть жителей чувашского Ядрина, где весной во время паводка не рекомендовали пить воду из общего водовода из-за несоответствия нормативам, в очередной раз осталась без воды. Причиной стала авария при проведении ремонтных работ на водоводе, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашии. На территории микрорайона, жители которого остались без водоснабжения, могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

По данным ведомства, водоснабжение в левобережной части Ядрина стало ухудшаться вечером 11 октября, 12 октября начались ремонтно-восстановительные работы на водоводе «Полянки — Ядрин». Необходимо было заменить две скважины из шести, обеспечивающих водоснабжение.

«На одной насос извлекли из скважины, но новый установить не смогли из-за смещения обсадной трубы. При попытке замены насоса на другой скважине устройство с водоподъёмной трубой оторвалось и упало вниз. Своими силами рабочим устранить неполадку не удалось, потребовалась помощь специализированной бригады», — говорится в сообщении.

По словам главы ГКЧС Чувашии Вениамина Петрова, в настоящее время работают четыре скважины, которые «не успевают пополнить водой резервуары, в связи с этим создается проблема с нехваткой воды». По предварительной информации, без воды остались более 550 человека в 23 многоквартирных домах левобережной части Ядрина.

В администрации Ядрина отмечают, что ремонтные работы на скважинах запланированы на 18 октября, «после чего планируется полная подача воды в город». До 19 октября подача воды ночью будет прекращаться, а днём возобновляться, но при этом «создается проблема с нехваткой воды, то есть не обеспечиваются водой четвёртые и пятые этажи многоэтажных домов».

В жилые кварталы организован подвоз воды. На этой неделе будут проводиться работы по восстановлению скважин. Кроме того, обсуждается возможность бурения дополнительных скважин, чтобы ситуация не повторялась. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что проблему надо устранить в максимально короткие сроки. При необходимости он выразил готовность объявить режим ЧС на территории микрорайона.

Напомним, жители левобережной части Ядрина используют для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения воду из артезианских скважин, расположенных в селе Полянки Стрелецкого сельского поселения.

Это уже второе ЧП с обеспечением питьевой воды в Ядрине. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года во время паводка в левобережной части Ядрина ухудшилось качество воды и не соответствовало гигиеническим нормативам. Тогда проводились работы по обеззараживанию резервуаров на водозаборе. Населению было рекомендовано использовать бутилированную воду, сокращать занятия в образовательных учреждениях и отменить работу кафе, кружков и спортивных секций.

Читайте также: Из-за паводка в чувашском Ядрине запретили пить воду из водозабора