Поклонники Дональда Трампа смогут находить партнера с помощью приложения

Вашингтон, , 11:23 — REGNUM В США начало работать мобильное приложение для поклонников президента Дональда Трампа, которое позволяет пользователем найти партнера со схожими политическими взглядами, передает телеканал N-TV 16 октября.

Приложение называется DonaldDaters и рекламируется под лозунгом «Make America Date Again» (англ. «пусть Америка снова встречается») — это перефразировка предвыборного лозунга Трампа «Make America Great Again» (англ. «сделаем Америку вновь великой»).

Однако сайт TechCrunch со ссылкой на французских экспертов сообщил, что данные пользователей этого приложения под угрозой. Из-за пробелов в системе безопасности данные можно скачать — имена, фото профиля, личные сообщения и др. Таким образом, легко завладеть чужим аккаунтом. Разработчики изъяли данные пользователей из доступа, после того как им сообщили об этой оплошности.

В первый день работы DonaldDaters в нем зарегистрировались 1600 пользователей.