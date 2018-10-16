ЮНИСЕФ предоставит помощь индонезийским школьникам

Джакарта, , 11:22 — REGNUM Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) пообещал предоставить помощь в проведении учебных занятий и направил учебные принадлежности пострадавшим от землетрясения и цунами детям в Центральном Сулавеси, сообщает Antaranews.

«Министерство образования и культуры Индонезии в сотрудничестве с ЮНИСЕФ строит учебные классы в лагерях беженцев», — заявил министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди на пресс-конференции, посвященной передаче помощи ЮНИСЕФ в Джакарте, 16 октября.

ЮНИСЕФ предоставил 30 тонн учебных принадлежностей, а именно тетрадей, ручек, развивающих игр, учебных плакатов, а также 65 палаток.

Министерство образования и культуры Индонезии и ЮНИСЕФ планируют построить 450 классов в районах, пострадавших от стихийных бедствий в Центральном Сулавеси. Мухаджир Эффенди объяснил, что в настоящее время только 18 палаток были установлены для учебных занятий в Центральном Сулавеси.

Представитель ЮНИСЕФ в Индонезии Дебора Комини заявила, что только 65 палаток из Дубая прибыли в Центральный Сулавеси. На этой неделе прибудут еще 135 палаток и 200 единиц необходимых для образования предметов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые ученики вернулись к занятиям в школах в пострадавшем от землетрясения и цунами Палу в понедельник, 8 октября 2018 года.

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