Казна Петербурга оплатит годовой курс лекарств после инфаркта и инсульта

Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал принятый ранее городским парламентом закон, направленный на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и помощь больным-сердечникам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Согласно документу, с 1 января 2019 года пациенты, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, инсульт и другие острые сосудистые события), будут первые 12 месяцев после этих событий обеспечиваться бесплатными лекарствами.

Средняя стоимость лечения одного пациента в год составит в среднем 13 330 рублей. В 2019 году на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами кардиологических больных Санкт-Петербурга после инфарктов и инсультов потребуется 200 млн рублей.

«По новому закону пациенты будут сопровождаться лекарственной терапией с использованием антикоагулянтных, антигипертензивных, диуретических и гиполипидемических препаратов», — уточнили в Смольном.

Причиной принятия закона стали высокие (более 60% в общем объеме) показатели смертности жителей Петербурга от заболеваний сердца и сосудов. При этом наиболее высокий процент смертности зафиксирован среди больных с низким уровнем доходов: они просто не могут себе позволить покупать препараты, без которых риск смерти резко возрастает.

Медики подчеркивают, что при регулярном приеме назначенных препаратов смертность после инфарктов и инсультов снижается до уровня в 13% от общего числа больных, перенесших приступ.

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