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В Прикамье установили пятиметровую солонку

Общество

В Березниках появился новый арт-объект, который может стать местом примирения горожан и гостей

Березники, Пермский край, 16 октября 2018, 10:31 — REGNUM  В Березниках Пермского края установили самую большую в России солонку. Арт-объект появился на торговой площади и внесен в Книгу рекордов России. Высота солонки составляет почти 5 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Солонка сделана из металла и поликарбоната, с подсветкой. Внутри — силикагель, имитирующий соль.

В мэрии отметили символичность расположения арт-объекта на Торговой площади, которая является местом пересечения множества дорог, ведущих в торговые центры. Солонка будет напоминать об истории Верхгнекамья, где главным товаром и богатством была соль.

По одной из примет, просыпать соль — к ссоре. Солонка может стать местом примирения конфликтующих сторон, где люди будут собираться, чтобы простить друг другу обиды. Кроме того, солонка — «семейный» предмет, который всегда в центре стола.

Напомним, в 2018 году мэрия Березников объявляла конкурс эскизов арт-объектов. Главными критериями выбора победителя были уникальность объектов, современность и их интерактивность. По итогам конкурса выбрали проекты, в которых так или иначе отражена тема семьи.

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Городское благоустройство
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