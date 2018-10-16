Аэропорту Краснодара предложили присвоить имя Екатерины II

Краснодар, , 10:21 — REGNUM Аэропорт Краснодара может получить имя Екатерины II. Такой вариант обсуждался 15 октября на круглом столе в Общественной палате Краснодарского края, посвященном участию региона в федеральном проекте «Великие имена России» по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ.

Напомним, проект «Великие имена России» стартовал 9 октября, по его итогам 45 российских аэропортов получат имена известных соотечественников, в их числе — аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы. Председатель ОП КК Любовь Попова отметила, что в общественной палате уже приступили к приему предложений по кандидатурам. Подать заявку можно разными способами: по электронному адресу — opkk. mail@gmail.com (с указанием темы: «Великие имена России»), лично в будние дни с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная 176, каб. 305, а также по телефону 8 (861) 259-01-91 .

По итогам обсуждения был сформирован первоначальный список имен. Как сообщили «Кубанские новости», аэропорт Краснодара предложили назвать в честь императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова или летчицы Евдокии Бершанской. Аэропорт Сочи может носить имя космонавта Виталия Севастьянова или адмирала Михаила Лазарева, для аэропорта Анапы предложены имена писателя Ивана Вараввы и матери Марии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Имена с претендентами будут формироваться, напомним, до 21 октября, с 8 по 30 ноября пройдет общенациональное голосование. Победителей объявят 5 декабря.