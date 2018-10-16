Превращение Магадана в столицу ДФО Носов рекомендовал начать с дератизации

Магадан, Магаданская область, , 10:17 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов считает, что Магадан пока не дотягивает до города, который имеет право претендовать на статус столицы Дальнего Востока. Столице Колымы нужно сначала измениться, прежде чем претендовать на место центра в ДФО, считает глава региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Сергея Носова, путь к возможности бороться за право называться столицей Дальнего Востока Магадан должен начинать с избавления от крыс и с доведения уровня жизни в городе до столичного.

«Давайте чтобы столица Колымы соответствовала по всем параметрам столице Дальнего Востока, столице Сибири, столице Урала и так далее. Кто мешает? Давайте сделаем. Но начать надо с себя. Если говорить про Магадан, я бы начал с одного из моментов таких важных — с дератизации. Вот решим этот вопрос, тогда будет не стыдно и про столицу говорить», — цитируют Сергея Носова РИА Новости.

Губернатор Магаданской области также подчеркнул, что стремиться к повышению уровня жизни в Магадане нужно даже не ради столичного статуса, а для горожан.

«Когда мы это обеспечим, люди это оценят», — пояснил Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что будет готовить официальное предложение перенести столицу ДФО из Хабаровска в возглавляемый им город. Он уверен, что столица Колымы вполне может стать дальневосточной, и это пойдёт ей на пользу.

«Мы ничем не хуже, у нас тоже есть амбиции. Если столицу перенесут в Магадан, от этого выиграет территория, она будет более востребована, в том числе в рамках программы «Дальневосточный гектар», по привлечению сюда трудовых ресурсов. В Хабаровске и Владивостоке уже и так все неплохо», — заявил Юрий Гришан журналистам.