Москва, Петербург и Тюмень — лучшие города в РФ для карьеры: опрос

Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени наиболее уверенно называют свои города лучшими для построения успешной профессиональной карьеры. В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург и Краснодар. Об этом ИА REGNUM сообщили в компании SuperJob, которая провела соответствующее исследование. Им было охвачено 37 крупных российских городов.

Респондентов из числа экономически активного населения попросили оценить перспективы построения карьеры в городах, где они сейчас живут.

«Наиболее высоко перспективы построения личной карьеры в своем городе оценивают москвичи: 74% назвали столицу лучшим городом для своей карьеры. Среди жителей Петербурга таковых 72%», — отметили авторы опроса.

В Тюмени доля тех, кто считает свой город лучшим для карьеры, составила 66% опрошенных. Тюмень в общем списке оказалась третьей, и первой — среди городов-полумиллионников. В Екатеринбурге 59% опрошенных назвали его лучшим для карьеры, в Краснодаре — 57%.

Далее по степени уверенности в своих карьерных перспективах в родном городе следуют жители Казани (55%), Уфы (49%), Нижнего Новгорода и Новосибирска (по 48%), Ростова-на-Дону и Красноярска (по 46%).

«Антилидером рейтинга стал Омск: здесь карьерных пессимистов в 4 раза больше, чем оптимистов: 65% и 16% соответственно», — отмечают в компании SuperJob.

За четыре года, прошедшие со времени предыдущего аналогичного исследования, Петербург опустился с первого на второе место, а Москва поднялась с третьего на первое. Однако в целом доля оптимистов в обоих городах увеличилась.

«Карьерная привлекательность двух столиц в глазах жителей возросла: Москвы — с 66 до 74%, города на Неве — с 68 до 72%», — отметили исследователи.

Опрос проводился 1−10 октября 2018 года; исследуемая совокупность — экономически активное население крупнейших городов России старше 18 лет. Размер выборки: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 900 респондентов из других городов.