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ВОЗ может объявить о чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией Эболы

Общество

С начала вспышки болезни в Конго погибли уже не менее 100 человек

ВОЗ может объявить о чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией Эболы
Борьба с Эболой. Африка

Киншаса, 16 октября 2018, 09:54 — REGNUM  17 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает кризисный комитет, который может объявить международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса Эбола, передает телеканал N-TV.

По данным министерства здравоохранения Конго, с начала июльской эпидемии на востоке страны от вируса скончались 100 человек. Еще у 35 скончавшихся диагноз Эбола не был установлен точно. В общей сложности с начала эпидемии были инфицированы 211 человек. Врачи вылечили 55 заболевших.

Напомним, геморрагическая лихорадка Эбола отличается высокой летальностью — в среднем, 50%. Как сообщало ИА REGNUM, в октябре вирус был выявлен у сотрудника миротворческой миссии ООН в Конго.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудник миссии ООН заразился лихорадкой Эбола в Конго

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