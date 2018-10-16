«Пожалуйста, не надо»: Нурмагомедов готов к бою с американцем Мейвезером

Махачкала, , 10:28 — REGNUM Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и американский боксёр Флойд Мейвезер обсуждают в Instagram возможный поединок друг с другом. Нурмагомедов бросил вызов Мейвзеру, и тот его принял. Однако поклонники российского бойца отреагировали на такую идею без энтузиазма и отговаривают Нурмагомедова устраивать поединок.

Флойд Мейвезер спустя два дня после того, как Хабиб бросил ему вызов, в своём Instagram опубликовал пост, в котором призвал телеканалы готовить чековые книжки.

https://www.instagram.com/p/Bo9QDzYAQOT/

Нурмагомедов не заставил долго ждать ответа. Он предложил устроить поединок не в Лас-Вегасе, где обычно проходят UFC, потому что там ему не заплатят за схватку. Таким образом боец намекнул на UFC 229 с Конором Макгрегором, по итогам которой Хабиба временно лишили гонорара из-за устроенной им потасовки.

https://www.instagram.com/p/Bo9iAIgHhep/

Поклонники российского бойца не разделяют его энтузиазма и советуют не ввязываться в поединок с боксёром, так как явное преимущество на стороне второго. Кроме того, некоторых пользователей рассердили слова Нурмагомедова о гонораре. Они вспомнили заявление Хабиба о том, что он готов разорвать контракт с UFC и отказаться от денег за бой с Макгрегором, если организация уволит его друга Зубайру Тухугова. Такое внезапное беспокойство о деньгах многие юзеры сочли лицемерным.

«Хабиб хочет денег, и славы, и популярности, вот почему он сражается с Флойдом. Разумеется, ты проиграешь ему в боксёрском поединке. Это ведь не бой UFC!» — пишет Thenotorious.

«А теперь, Хабиб, ты заговорил о деньгах. Пожалуйста, не надо», — попросил Халид А.

Напомним, ранее в Instagram-аккаунте друга Флойда Мейвезера, гендиректора Mayweather Promotions Леонарда Эллербе появилось видео, на котором Хабиб Нурмагомедов бросает вызов боксёру. Он утверждал, что «два парня, которые никогда не проигрывали», должны сразиться. По мнению Хабиба, «в джунглях есть только один король».

https://www.instagram.com/p/Bo5V0arHcAK/

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