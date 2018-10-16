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Минздрав РФ назвал оптимальный возраст для продажи алкоголя

Общество

«Возраст 21 год вполне подходит как нижний предел»

Минздрав РФ назвал оптимальный возраст для продажи алкоголя
Ян Стен. Пьяницы. 1660

Москва, 16 октября 2018, 09:45 — REGNUM  Оптимальной нижней возрастной планкой для продажи алкогольной продукции в России должен быть 21 год, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Думаю, что возраст 21 год вполне подходит как нижний предел, особенно для крепкого алкоголя», — рассказала в интервью РИА Новости Скворцова.

По ее словам, научно доказано, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно на человека. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от алкоголя в мире умирают около 3,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на зарубежный опыт, сообщила, что в России возраст покупателей алкогольной продукции может быть повышен до 20 лет. Отметим, что в ряде стран алкоголь продают лицам не моложе 20 или 21 года, тогда как в России купить спиртное можно уже с 18-летнего возраста.

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