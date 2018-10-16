Жителей Иркутской области предупредили об опасностях осеннего льда

Иркутск, , 09:54 — REGNUM В осенний период, когда на реках образуется тонкий лед, возрастает риск трагических происшествий. Требования безопасности должны соблюдаться неукоснительно, сообщает 16 октября пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

С начала октября сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят уроки безопасности в школах Иркутской области, рассказывая детям об опасности выхода на тонкий лёд. Проведено 250 занятий для более чем 4 тыс. учащихся школ.

В МЧС напомнили, что провалившийся под лед человек может закоченеть через 10−15 минут, а через 20 минут — лишиться сознания. Дети должны запомнить, что выходить на лёд вне официальных пеших ледовых переходов запрещено. Взрослым же не стоит подавать демят плохой пример, сокращая путь по льду в непредусмотренных для этого местах.

«Убедительно просим контролировать местонахождение несовершеннолетних, не допускать их нахождения на берегу водоёмов», — отметила инспектор Варвара Тыхеева.

Провалившемуся под лед человеку нужно не делать резких движений, стабилизировать дыхание, раскинуть руки и постараться зацепиться за кромку льда. Не делая резких движений, наползти грудью на лед, после чего вытащить на него одну, а затем вторую ногу. Потом медленно ползти к берегу, где лед более прочный.

Спасенный из воды человек должен оказаться в тепле в кратчайшие сроки. Его нужно переодеть в сухую одежду и передать медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года только на территории Киренского района Иркутской области были выявлены 12 несанкционированных ледовых переправ на реке Лена. Пренебрежение правилами безопасности приводит к трагедиям. Так, в апреле в Усольском районе погиб мужчина, пытавшийся перейти по тающему льду реку Белая.

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