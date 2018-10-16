Студенты Кемеровского университета собрали в Крыму 167 тонн винограда

Кемерово, , 09:18 — REGNUM Студенческий отряд «Кузбасс» в составе 25 человек принял участие в сборе урожая винограда для Севастопольского винодельческого завода шампанских вин. За две недели студентам удалось собрать 167 тонн винограда, сообщает пресс-служба Кемеровского государственного университета.

Отмечается, что с 2015 года, когда состоялся первый выезд в Крым, бойцы отряда «зарекомендовали себя добросовестными, трудолюбивыми, порядочными и воспитанными молодыми людьми, с глубоким чувством долга и ответственности за порученное им дело».

Студенты собирали виноград винных сортов рислинг, каберне, шардоне, алиготе, пино, мускат гамбургский.

По итогу проведенной работы руководство агропредприятия выразило благодарность в адрес Минобрнауки России, администрации Кемеровской области и Кемеровского госуниверситета за поддержку и организацию такой работы, а также за достойное воспитание грамотных, доброжелательных и отзывчивых студентов, будущих технологов пищевой промышленности.

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