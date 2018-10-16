Уроженец Кабардино-Балкарии поплатился за участие в войне в Сирии

Нальчик, , 09:14 — REGNUM Террориста из Кабардино-Балкарии посадили на 16 лет за участие в войне в Сирии. Такое решение вынес 15 октября 23-летнему боевику Исламу Г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В Сирию уроженец Кабардино-Балкарии попал еще в 2014 году, будучи 19-летним молодым человеком, несмотря на молодость имеющим радикальные взгляды и намерение вступить в ряды боевиков. Первое, что он сделал по прибытии, прошел обучение в лагере подготовки боевиков «Адам», а после этого прибыл в населенный пункт Харитан и вступил террористическую организацию «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В 2015 году боевик обучился в лагере подготовки боевиков в населенном пункте Каср в провинции Алеппо и стал охранником объектов террористов.

После задержания Ислама Г. в 2015 году в аэропорту Нальчика он стал фигурантом уголовного дела по факту участия в террористической организации на территории иностранного государства. Суд признал его виновным в этом преступлении. Ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года глава Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии Валерий Устов заявил, что за прошедшие годы выехали в Сирию и вступили в ряды международных террористических организаций 195 жителей республики, в том числе 46 женщин.

По его словам, 35 из них убиты во время боевых действий, еще 26 человек вернулись на родину. В розыске за участие в террористической деятельности находятся 49 человек, в том числе 25 — в международном.

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