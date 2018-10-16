Американский рэпер 50 Cent устроил перепалку с менеджером Нурмагомедова

Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Американский рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, нелицеприятно отозвался о менеджере российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Али Абдель-Азиза музыкант назвал «дураком».

Перепалка произошла в социальных сетях. Поводом для таких оскорблений стала ответная реакция менеджера спортсмена на предложение рэпера его подопечному — чемпиону Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в легком весе перейти в спортивную организацию Bellator за $2 млн.

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Абдель-Азиз заявил, что такая сумма — «это просто мусор».

«За $2 млн Хабиб даже бутылку «Кока-Колы» не откроет, Хабиб зарабатывает достаточно денег. Если бы речь шла о $50 млн, то мы бы могли сесть за стол переговоров», — заявил менеджер российского бойца.

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Без ответа реплику Абдель-Азиз исполнитель не оставил и высмеял менеджера Нурмагомедова.

«Ещё один пример дурного представления, этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!» — написал рэпер в Instagram под опубликованной фотографией агента.

В настоящее время оскорбительная запись удалена со страницы рэп-исполнителя в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 7 октября защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив ирландца Конора Макгрегора. Бой, который проходил в Лос-Анджелесе, завершился в четвёртом раунде удушающим приёмом Хабиба. За реванш Макгрегор предложил Нурмагомедову $15 млн. Российский боец от предложения ирландца отказался.

Напомним, американская компания Bellator занимается организацией боёв по смешанным боевым единоборствам и продвижением турниров ММА по всему миру и является главным конкурентом UFC.

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