Впервые за 25 лет выходные в Нью-Йорке прошли без убийств

Нью-Йорк, США, , 09:18 — REGNUM Дни 12−14 октября стали единственным уик-эндом за последние 25 лет, когда в американском городе Нью-Йорк не было совершено ни одного убийства и не зарегистрировано ни одной перестрелки, передает телеканал N-TV.

«В пятницу, субботу и воскресенье никакой стрельбы и убийств не было», — сказал начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нилл.

«Это первый раз за последние десятилетия, и не только нью-йоркская полиция может гордиться этим, все жители Нью-Йорка могут гордиться этим», — добавил он.

По данным полиции, последний уик-энд без такого рода преступлений был зарегистрирован в 1993 году.

Но эти спокойные выходные не свидетельствуют о снижении уровня преступности, а являются исключением. После 292 убийств в 2017 году (самое низкое число убийств с 1950-х годов) число насильственных смертей в Нью-Йорке вновь растет.