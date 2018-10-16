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Работники вредных производств в Казахстане получили $485 млн

Общество

По итогам восьми месяцев перечисления получили 451 021 работник вредных производств

Астана, 16 октября 2018, 09:15 — REGNUM  По состоянию на 1 сентября 2018 года работодатели Казахстана перечислили работникам вредных и особо вредных производств 178,7 млрд тенге ($485 млн) обязательных профессиональных пенсионных взносов, сообщили 16 октября в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

По итогам восьми месяцев перечисления получили 451 021 работник вредных производств. Обязательные пенсионные взносы за счет средств работодателей для работников данной категории внедрены с 1 января 2014 года.

Напомним, 31 декабря 2013 года правительство Казахстана приняло постановление, утверждающее перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых работодатели обязаны отчислять профессиональные пенсионные взносы.

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