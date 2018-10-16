«Якутия» вновь лидирует среди авиакомпаний по количеству задержанных рейсов

Якутск, , 09:02 — REGNUM В сентябре авиакомпания «Якутия» задержала более, чем на 2 часа, 226 рейсов, что составило 19,37% от всех совершённых ею вылетов. Это самый высокий показатель несвоевременного отправления самолётов среди всех авиакомпаний России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта.

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Лидерство по числу запоздалых вылетов «Якутия» держит с мая 2018 года, при этом процент совершённых невовремя рейсов у неё сильно выше, чем у других авиакомпаний. К примеру, в сентябре второе место по задержкам заняла «Красавия» с результатом 11%, у остальных АК этот показатель менее 10%, а у большинства — вообще менее 5%.

При этом очень большое количество рейсов — 65 — были задержаны авиакомпанией «Якутия» на шесть часов и дольше, это опять же самое большое количество сильно запоздалых вылетов среди авиаперевозчиков в РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, причиной участившихся задержек рейсов руководство авиакомпании «Якутия» называло низкое качество самолётов «Суперджет», которые часто ломаются, а на их починку уходят месяцы. «Якутия» приобрела пять таких самолётов, расписание составила для четырёх, а сломались в самом начале сезона отпусков сразу два.

Апогеем проблем авиакомпании стало неудачное приземление принадлежащего ей самолёта в аэропорту «Якутска». 10 октября воздушное судно выехало за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска, за медпомощью после ЧП обратились четыре пассажира. Глава республики Айсен Николаев счёл все эти факты поводом поменять руководство авиакомпании, и 12 октября на его рассмотрение было внесено представление об увольнении гендиректора авиакомпании Ольги Фёдоровой. Автором документа был исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства республики Алексей Колодезников, а глава региона одобрил отставку. Руководителем АК «Якутия» ранее работавший в руководстве нескольких российских авиакомпаний Владимир Горбунов.

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