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В Ростове-на-Дону в историческом особняке создан цифровой репозиторий

Общество

Реставрация особняка Парамонова длилась почти восемь лет

Ростов-на-Дону, 16 октября 2018, 08:54 — REGNUM  Цифровой репозиторий — хранилище научно-образовательных материалов Южного федерального университета — разместился в отреставрированном историческом здании особняка ростовского купца и мецената Николая Парамонова, сообщает 16 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что реконструкция здания длилась почти восемь лет, а открытие Зональной научной библиотеки ЮФУ им. Ю.А. Жданова приурочено к 103 годовщине создания университета.

«Мы практически воссоздали первоначальный облик особняка, с сохранением всех его архитектурных и цветовых решений, но при этом наполнили библиотеку современным технологичным оборудованием, которое позволит читателям на самом современном уровне использовать информационные ресурсы, которыми располагает университет», — сказала врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.

Южный федеральный университет ведёт свою историю с 1915 гогда, когда в Ростов-на-Дону переехал Императорский Варшавский университет. ЮФУ расположен в городах Ростове-на-Дону и Таганроге, что обусловлено масштабностью вуза и широким спектром решаемых задач: становлением университета как ведущего центра подготовки высококвалифицированных специалистов; развитием фундаментальных и прикладных исследований; включением в международные исследовательские и образовательные сети.

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