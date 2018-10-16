Лагутенко о подходящем «дальневосточном гектаре»: «Не удалось найти»

Москва, , 08:48 — REGNUM Музыкант Илья Лагутенко, который является лидером российской рок-группы «Мумий Тролль», не смог найти подходящий «дальневосточный гектар» в прибрежной зоне Приморского края. Об этом сам артист сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, он отказался от идеи взять «дальневосточный гектар», который планировалось использовать для разведения моллюска морского черенка.

«Нам (Лагутенко и его друзьям) не удалось найти ничего подходящего на береговой линии, — заявил лидер группы «Мумий Тролль». — Видимо, все уже разобрали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке каждому гражданину РФ.

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