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Лагутенко о подходящем «дальневосточном гектаре»: «Не удалось найти»

Общество

Музыкант Илья Лагутенко отказался от идеи взять «дальневосточный гектар», который планировалось использовать для разведения моллюска морского черенка

Москва, 16 октября 2018, 08:48 — REGNUM  Музыкант Илья Лагутенко, который является лидером российской рок-группы «Мумий Тролль», не смог найти подходящий «дальневосточный гектар» в прибрежной зоне Приморского края. Об этом сам артист сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, он отказался от идеи взять «дальневосточный гектар», который планировалось использовать для разведения моллюска морского черенка.

«Нам (Лагутенко и его друзьям) не удалось найти ничего подходящего на береговой линии, — заявил лидер группы «Мумий Тролль». — Видимо, все уже разобрали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке каждому гражданину РФ.

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Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
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