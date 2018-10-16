Дагестанцев проверят на знание родных языков

Махачкала, , 08:48 — REGNUM В Дагестане пройдёт тотальный диктант на языках народов республики. Свои навыки владения родным языком смогут показать все желающие, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе министерства по национальной политике региона.

Акция пройдет во всех муниципалитетах республики. Мероприятие посвящается Дню дагестанской культуры и языка и проводится с целью привлечения внимания к сохранению и развитию родных языков, изучению истории, традиций и обычаев народов республики.

Напомним, первый тотальный диктант на 14 языках народов Дагестана состоялся в октябре 2016 года. Среди принявших участие в акции были студенты, преподаватели, журналисты, сотрудники министерств и ведомств, представители общественности, деятели культуры и искусства, жители муниципалитетов республики.

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