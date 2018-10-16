Прокуратуру Приморья возглавит прокурор Якутии

Владивосток, , 08:45 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморского края согласовали кандидатуру Николая Пилипчука на должность прокурора региона. До настоящего времени Пилипчук продолжает оставаться прокурором Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приморье прислали прокурора из Иркутской области

«Николай Леонидович Пилипчук родился в 1959 году, окончил Свердловский юридический институт, служит в органах прокуратуры более 30 лет, прошёл путь от стажера прокуратуры г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края до прокурора Республики Саха (Якутия). В этой должности он работает с июля 2016 года», — представила кандидатуру Пилипчука депутатам начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Любовь Демина.

Николай Пилипчук, обращаясь к депутатам, обозначил ключевые моменты, на которых он акцентирует работу прокуратуры Приморья: защита прав граждан на безопасный труд, жилищные права льготных категорий граждан, доступность медицинской помощи, образования, защита прав несовершеннолетних, детей-сирот, многодетных семей и обманутых дольщиков.

Читайте также: За это сажать надо: прокурор раскритиковал дороги Приморья

До настоящего времени Николай Пилипчук занимает должность прокурора Якутии. За 2017 год он задекларировал доход в сумме 5,9 млн рублей. Пилипчук вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми владеет квартирой площадью 135,7 кв м. Супруга прокурора Якутии за 2017 год заработал 17,3 тыс рублей.

С 2009 по 2016 год Николай Пилипчук являлся прокурором Амурской области. Интересно, что с 2008 по 2015 год губернатором Амурской области был Олег Кожемяко, который в настоящее время является временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.

Читайте также: Прокурор о власти в Приморье: Тащат деньги из бюджета, не стесняясь!

Как сообщало ИА REGNUM, изначально Генеральная прокуратура планировала представить на пост прокурора Приморья кандидатуру заместителя прокурора Иркутской области Александра Воронина, но в результате Воронин стал прокурором Иркутской области.

Сергея Бессчасного президент РФ Владимир Путин освободил от должности прокурора Приморского края в августе 2018 года в связи с окончанием 5-летнего контракта.