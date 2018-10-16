В Якутии предложили обновить систему естественнонаучного образования

Якутск, , 08:25 — REGNUM Участники международной научно-практической конференции «Вектор развития современного естественнонаучного образования», прошедшей в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ), приняли рекомендации в части совершенствования системы общего и профессионального естественнонаучного образования, сообщает 16 октября пресс-служба вуза.

Спикеры конференции и круглого стола отметили, что высшее естественнонаучное образование в Якутии достигло определенных высот, что подтверждается высокими рейтингами СВФУ. Однако, преподавательский состав считает, что систему общего и профессионального естественнонаучного образования нужно совершенствовать.

«В ходе конференции были приняты рекомендации, которые направят в Министерство образования и науки региона, а также внедрены на практике в СВФУ», — сообщил доцент педагогического отделения Института естественных наук СВФУ Василий Нохсоров.

Исследователи полагают, что министерству образования Якутии, среди прочего, необходимо внести изменения в организацию учебного процесса для формирования умений по выдвижению и проверке гипотез, прогнозированию событий, постановке вопросов и планированию основных этапов исследования. Эти навыки помогут развитию продуктивной деятельности учащихся.

«Министерству предложено разработать Концепцию естественнонаучного образования, направленную на достижение естественнонаучной грамотности обучающихся», — добавил доцент.

Международная конференция прошла в СВФУ 12−13 октября. Мероприятие собрало 130 участников, в том числе ученых из Чехии, Казахстана, Калмыкии и регионов России. В работе конференции приняли участие семь докторов наук, свыше 30 кандидатов наук, десять аспирантов различных вузов, 40 молодых учителей-практиков, 25 магистрантов и студенты-бакалавры 3−5 курсов. Всего было заслушано более пятидесяти докладов и сообщений.

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