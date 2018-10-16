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Бабье лето продолжается: синоптики о погоде в Москве 16 октября

Общество

Днем воздух в столице прогреется до +18 градусов

Бабье лето продолжается: синоптики о погоде в Москве 16 октября
Осень

Москва, 16 октября 2018, 08:17 — REGNUM  В Москве сегодня, 16 октября, днем ожидается теплая погода без осадков, сообщают «Метеовести».

"Антициклон продолжит удерживать в столичном регионе невероятно комфортную по октябрьским меркам погоду с температурой воздуха на девять градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

Так, днем в столице небольшая облачность, воздух прогреется до +18 градусов, по области — до +19. Ветер западный, юго-западный 2−7 м/с, атмосферное давление немного понизится и составит 753 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, с приближением выходных 20 и 21 октября на европейской территории России закончится период теплой, ясной и сухой погоды. Уже в пятницу, 19 октября, в Москве начнется похолодание и возможен небольшой дождь, а к воскресенью 21 октября столбики термометров днем в столице покажут +7…+9 °С.

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